Un video captado por un hombre que transitaba por la vía en Taras de Cartago registró el momento en que se produjo una violenta riña que terminó con un hombre fallecido y tres personas heridas con arma blanca.

Momento quedó captado por otros conductores

En las imágenes se observa cómo uno de los involucrados amenaza a otras personas con un objeto punzocortante, mientras se desarrolla la discusión en plena vía pública. El enfrentamiento habría ocurrido durante la noche del domingo en el sector de San Nicolás.

Un hombre murió y tres resultaron heridos en riña

La riña dejó como saldo un hombre de poco más de 35 años fallecido y tres personas heridas, quienes fueron trasladadas en condición delicada al Hospital Max Peralta de Cartago.

OIJ busca al responsable

El sospechoso de provocar la agresión huyó del lugar y no se ha detenido. El video será una pieza importante para la investigación del OIJ, que además recopila los testimonios de los heridos para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades.

Le puede interesar: Conductor transportaba cabeza de mujer en bolsa plástica y su cuerpo en una cobija

