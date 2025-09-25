La cantante Rihanna compartió en redes sociales la noticia de que se convirtió en mamá por tercera vez. Con tiernas imágenes, la intérprete de Umbrella reveló que su hija nació el pasado 13 de septiembre y lleva por nombre Rocky Iris Mayers.

La estrella de Barbados y su pareja, el rapero A$AP Rocky, ya son padres de dos niños: Erza, de tres años, y Riot, de dos. La pareja había expresado anteriormente su deseo de tener hijos con edades cercanas, un plan que parece haberse cumplido a la perfección.

Con esta nueva llegada, Rihanna y A$AP Rocky consolidan aún más su faceta como padres, mientras celebran la armonía familiar que tanto anhelaron.