La cantante de “Diamonds”, de 34 años, y su novio A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer bebé. Así lo reveló una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que ambos están en su casa en Los Ángeles con el bebé.

“Rihanna está bien. Están muy emocionados de ser padres. Rihanna ya es una mamá maravillosa”, dijo la fuente.

La ganadora del Grammy reveló por primera vez en enero que estaba esperando a su primer hijo con Rocky, de 33 años. Después de que la fotografiaran debutando su embarazo en la ciudad de Nueva York, una fuente reveló que Rihanna estaba “emocionada de ser mamá” y “no podría ser más feliz”.

“Todo lo que hace Rihanna, lo hace a su manera en su propio horario, y tener un bebé no es diferente”, dijo la fuente, y agregó que Rihanna y Rocky estaban encantados con su bebé en camino. “Son como cualquier otro par de futuros padres. Sí, son famosos, pero son la pareja joven más linda y alegre que está esperando hijos”.

En una entrevista de marzo con Elle, la fundadora de Fenty Beauty habló sobre su vida futura como madre protectora. La artista dijo que, como fanática de la franquicia The Real Housewives, cree que su estilo de crianza será similar al de Teresa Giudice de Real Housewives of New Jersey.

“Teresa de Jersey no juega con sus hijos. Te aplastará con esos niños. Y eso resuena mucho conmigo porque siento que ese es el tipo de madre que voy a ser”, dijo Rihanna al medio.

Luego, la cantante bromeó diciendo que en realidad será “peor” que Giudice, y agregó: “Si hablas de mis hijos, se acabó”.

A lo largo de su embarazo, Rihanna mostró estilos de maternidad icónicos que a menudo dejaban su vientre al descubierto. Durante un evento de Fenty Beauty en Los Ángeles en febrero, la cantante le dijo a la revista People que ha sido “divertido” pero también “un desafío” jugar con la moda mientras estaba embarazada. “Me gusta. Lo estoy disfrutando“, dijo en ese momento.

“Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi barriga”, agregó la cantante de “We Found Love”. “Si me siento un poco gordita, es como, ¡lo que sea! ¡Es un bebé!”