Ricky Martin ha tenido una acompañía muy especial durante su gira en Santiago de Chile. Su hijo de 17 años, Valentino “Tino” Martin, sorprendió al público al subir al escenario con su padre en el recinto Claro Arena y ejecutar una pirueta que dejó a todos boquiabiertos.

El momento no pasó desapercibido y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, generando una ola de reacciones del público y de fanáticos de ambos. El video refleja no solo el talento natural de Tino, sino también su pasión por el baile, presente desde temprana edad.

Herencia artística y talento familiar

Estos movimientos demuestran que el talento artístico corre por sus venas. Desde pequeño, Valentino ha estado rodeado de música, baile y arte.