El Museo de Cultura Popular ofrece la oportunidad de revivir las tradiciones de la infancia a través de un recorrido por juegos y sabores que marcaron generaciones enteras. Entre confites de colores, galletas “besito” y melcochas que despiertan nostalgia, los visitantes pueden experimentar la sencillez de la vida en épocas donde el tiempo transcurría más pausadamente.

La pulpería del museo recrea aquellos espacios comunitarios donde no solo se comercializaban productos sino que se fortalecían lazos sociales y se transmitían valores. Aromas a café recién hecho, golosinas artesanales y mercancías de antaño transportan a los visitantes a décadas pasadas donde la vida transcurría alrededor de estos centros de abastecimiento.

Las manualidades y juguetes exhibidos demuestran la creatividad e ingenio de artesanos que transformaban materiales simples en objetos llenos de significado y funcionalidad. Esta herencia cultural tangible e intangible se preserva como testimonio de formas de vida que, aunque han evolucionado, continúan influyendo en la idiosincrasia costarricense.