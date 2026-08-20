Reviva la entrevista exclusiva con Laura Fernández tras 100 días de gobierno

La presidente de la República, Laura Fernández, brindó una entrevista exclusiva con Noticias Repretel, todo esto luego de alcanzar los primeros 100 días de gobierno.

En la intervención, nuestro director Randall Rivera, le preguntó sobre asuntos como polémicas con el Poder Judicial, el ROP, la seguridad y hasta la reacción de algunos diputados a su mandato.

Entrevista en YouTube

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