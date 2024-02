La revista inglesa, Four Four Two lleva el contenido de entretenimiento en el fútbol a listas sobre temas curiosos o divertidos y entre esas listas, creó la de los mejores nombres en el fútbol, ahí destacan nombres como el de Danny Drinkwater y la temática es eso, nombres que suenan espectaculares, graciosos o poderoso incluso, en el mundo del fútbol.

Esta es la introducción a la nota que hace la revista:

Ya seas jugador, entrenador o cualquier otra cosa, si estás involucrado en el fútbol profesional, tu nombre se volverá bastante conocido de una forma u otra.

Algunos nacen con apellidos notables; otros pueden agradecer (o reprender) a sus padres por elegir algunos de los primeros apodos extraños y maravillosos que se muestran aquí.

Estos son los grandes nombres del fútbol…

Revisando esa lista, nos topamos con que Yeltsin Tejeda fue tomado en cuenta como uno de los nombres más llamativos del fútbol.

El tico aparece en la posición 22 de un ranking de 32 nombres, donde destacan principalmente el nombre Yeltsin.

Así la justificación de por qué aparece Tejeda en este ranking:

“Para ser honesto, ¿Quién no se ha sentido inclinado a ponerle a su hijo recién nacido el nombre del primer presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin?

Nacido en la ciudad de Limón (sí, eso se traduce del español de ‘Lemon’), Costa Rica, el mediocampista defensivo Yeltsin Tejeda anotó su primer gol internacional contra Alemania en el Mundial de 2022″.

La lista de los 32 nombres: