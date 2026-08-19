¿Revisa las etiquetas antes de comprar? MEIC detecta inconsistencias en varios alimentos

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó una verificación en distintos establecimientos del país y detectó posibles inconsistencias en el etiquetado de algunos productos alimenticios. El análisis incluyó 78 artículos comercializados en 25 comercios de San José, Cartago, Alajuela y Heredia.

Del total de productos evaluados, 35 correspondían a carnes frescas preempacadas y 43 a productos no lácteos que se comercializan como alternativas a los derivados de la leche.

¿Qué inconsistencias identificó el estudio?

En el caso de las carnes frescas, el MEIC encontró posibles inconsistencias relacionadas con la identificación de la especie y con el uso de las unidades de medida establecidas por la normativa.

Por otra parte, la investigación también identificó posibles irregularidades en productos no lácteos que utilizan términos asociados con los lácteos en su presentación comercial. Además, algunos artículos presentaron posibles errores relacionados con la fecha de vencimiento.

¿Qué recomienda el MEIC a los consumidores?

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información que aparece en los empaques antes de realizar una compra. Entre los datos que deben verificarse se encuentran:

El nombre del producto.

La lista de ingredientes.

La fecha de vencimiento.

El país de origen.

Las instrucciones de conservación.

La información del fabricante o distribuidor.

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Fabricantes deberán corregir los hallazgos

Tras concluir el estudio, el ministerio notificó a fabricantes, importadores y distribuidores para que realicen las correcciones correspondientes. Hasta el momento, se han emitido 23 prevenciones relacionadas con los productos analizados.

El MEIC advirtió que, una vez finalizado el plazo establecido, los casos que no presenten evidencia de corrección podrían ser remitidos a la Comisión Nacional del Consumidor, entidad encargada de determinar las posibles sanciones. Las multas podrían alcanzar los ¢18 millones.

Escrito por: Daniel Palma Durán