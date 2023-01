El periodista y paparazzi, español Jordi Martin dio su versión en el programa Amor y Fuego, de la TV de Perú, del “modus operandi” de Gerard Piqué para serle infiel a Shakira.

Martin, que sigue el caso desde el primer minuto y continúa agregándole leña al fuego.

“Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”.

El pasado 4 de junio la pareja oficializó su ruptura, pero hay imágenes del futbolista con Clara Chía Martí, que datan de febrero.

“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos, y contrata a la chica”.

En su aparición en Amor y Fuego hasta dio el nombre de la dama.

“Fue un encuentro con una ex pareja de la que nunca se ha olvidado Piqué”, prologó, antes de señalar como protagonista a Nuria Tomás.

“A día de hoy está felizmente casada, acaba de ser mamá, entonces era soltera. Ese encuentro se dio en el departamento de Nuria. Él estaba en la concentración de la selección española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ven dos horas y regresa con la selección”, detalló.

“Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, a Tonino, Shakira tiene conocimiento de esta infidelidad”, añadió.

“No hay foto, me entero al día siguiente, no puedo delatar, me voy a desayunar con una persona y esa persona me dice ‘anoche Gerard estuvo en el apartamento”, anticipó, pero terminó dando las coordenadas que lo llevaron al dato.

“Hay dos personas en el apartamento, Gerard y Nuria, La información me llega por uno de los dos. Basta. Al día siguiente me voy a almorzar con uno de los dos. Y es esa persona el que me lo dice”, concluyó.

Tomás, actriz, fue pareja oficial de Piqué y la ruptura coincidió con el inicio de la relación con Shakira.

En su cuenta de Twitter, el paparazzi había contado otro supuesto romance clandestino del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

“He sacado la de 2016, ahora vamos a por la de 2020. Catalana. Iniciales: JP. Sucedió en una discoteca conocida de Barcelona. No es conocida y sucedió en el baño de una discoteca”, puntualizó.