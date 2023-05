El lanzamiento de “Acróstico”, el último gran éxito de la artista colombiana, habría generado nuevas rispideces con su ex pareja

Ya afincada en Miami, donde quiere comenzar una nueva vida, Shakira sorprendió con una nueva canción con varios metamensajes para Gerard Piqué, su ex pareja, en medio de la separación que semana a semana continúa ofreciendo capítulos que describen la turbulencia de la ruptura. En Acróstico, la artista canta junto a los hijos de ambos, Milan y Sasha, con la mansión que compartieron en Barcelona -por la que hubo un conflicto que se hizo mediático-como escenario, mientras se va vaciando por la mudanza. El punto es que la prensa española asegura que el ex defensor no habría dado su consentimiento para que los pequeños se convirtieran en la gran atracción de la obra.

Así lo aseguró la periodista Lorena Vázquez en el programa de TV Y ahora Sonsoles. “Lo que más me sorprende de todo esto es que, si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, tampoco se lo habían dicho”, subrayó la comunicadora.

En la península ibérica, los medios con contacto con el círculo íntimo del dueño de la empresa Kosmos aseguran que está ofuscado por la situación. Vázquez hizo hincapié en otro foco: “No sé si Piqué está disgustado o no. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.

Y atacó a la cantante colombiana: “Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparecen en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo… No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”. La alusión tiene relación a que en su momento se había generado un cortocircuito cuando uno de los niños mantuvo un incómodo ida y vuelta con su papá en una transmisión en vivo de la Kings League.

El tema, quedó dicho, ofrece algunos trazos que la prensa del corazón en España decodificó como dardos encubiertos a Piqué. Por ejemplo, la locación, la mansión de Barcelona que quedó en manos de uan empresa gestionada por Joan, padre del futbolista, quien le envió una carta de desalojo a la sudamericana para que abandonara la propiedad antes de fines de abril. O algunos versos del tema.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla”, resalta una parte de la canción. “Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan”, reza otra. Todos mensajes con un único destinatario, aunque menos virulentos que los que se podían leer en las anteriores obras-catársis, como la Session 53 con Bizarrap o la colaboración con Karol G (TQG).

¿Habrá una declaración pública del ex zaguero campeón del mundo con España? Por lo pronto, se espera que en un par de semanas regrese a Miami para la segunda visita a sus hijos desde que se trasladaron a Estados Unidos con su mamá.