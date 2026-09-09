Revelan video sobre brutal asesinato a balazos dentro de supermercado y frente a los clientes

El pasado domingo 6 de setiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, asesinaron a balazos a un sujeto identificado con el apellido Carrillo, quien murió producto de un ataque a balazos dentro de un supermercado.

Los hechos tuvieron lugar en un reconocido supermercado de Barrio San Martín de Nicoya.

Video del hecho

El video de las cámaras de seguridad muestra el momento exacto en el que el hombre entra, y segundos después aparece un sicario con un arma de fuego a propinarle varios disparos.

El sujeto cayó al suelo al frente de los propietarios el local, así como de varios clientes que se encontraban en la zona de la entrada.

Tras la balacera, el propietario del supermercado salió del local y pidió ayuda para que llamaran a la Policía, mientras que varias personas ingresaron a la zona para intentar brindar apoyo.

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