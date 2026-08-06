Revelan video inédito de doble asesinato en San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó un video que muestra cómo actuó el sicario responsable de un doble asesinato ocurrido recientemente en calle El Matadero, en Purral de Goicoechea.

Sicario ingresó por una zona verde

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran al sospechoso ingresar por una zona verde hasta llegar al sitio donde estaban las víctimas.

Segundos después, el sujeto abrió fuego contra un hombre y una mujer, quienes fallecieron producto del ataque.

Huyó disparando desde una motocicleta

Tras cometer el crimen, el sospechoso escapó a bordo de una motocicleta. Durante la huida, el video evidencia que realizó varias detonaciones al aire antes de abandonar el lugar.

Según la investigación del OIJ, las dos personas fallecidas no eran el objetivo de los sicarios, por lo que las autoridades continúan trabajando para esclarecer el móvil del ataque.

OIJ pide ayuda para identificar a los responsables

La publicación de los videos busca obtener información que permita identificar y localizar a los responsables del doble homicidio.

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Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca a los sospechosos comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 del OIJ.

Mientras tanto, vecinos de Purral manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia que afecta a la comunidad.