El video de un Objeto Volador no Indentificado (OVNI) que fue seguido por un dron y atacado por un misil, dejó sorprendidos a los legisladores estadounidenses en una audiencia.

Hechos

Imágenes muestran cómo un misil Hellfire impacta contra el misterioso objeto volador, pero este siguió su rumbo de manera normal. Video fue capturado el pasado 30 de octubre de 2024, frente a las costas de Yemen.

Declaraciones

Según los testimonios en la audiencia del subcomité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, el misil aparentemente “rebotó” de la nave.

“No hay tecnología actual que pueda realizar lo que este objeto volador hizo“, comentó la congresista republicana, Ana Paulina Luna, quien lideró la audiencia.

“La pregunta no es si estos eventos son reales o no, sino si tenemos el coraje para enfrentarlo“, advirtió Jeffrey Nuccetelli, veterano de la Fuerza Área.

Rol del Gobierno de los Estados Unidos

Expertos explican el silencio del Gobierno de los Estados Unidos cómo un mecanismo de defensa.

