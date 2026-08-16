Revelan quién asumió grupo criminal de “Tan” tras su detención junto a alias “Diablo”

En algunas producciones mexicanas y colombianas es frecuente ver a mujeres como líderes de grupos criminales. Ellas suelen ser más sanguinarias y violentas en comparación con los hombres. Sin embargo, esto ya es una realidad en Costa Rica. Tras la detención de Jonathan Pérez, alias “Tan”, el pasado 24 de julio, su grupo fue asumido por su esposa.

Operativo para detener a la nueva líder de organización de alias “Tan”

El 13 de agosto, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intentaron detenerla. Ella escapó horas antes del operativo, tras dejar todo abandonado en su casa, en Pacuarito de Siquirres.

La mujer, de apellido Cabezas, es quien ahora dirige la organización.

¿Por qué es usual que la pareja del líder asuma la dirección?

La necesidad de mantener un estilo de vida al que se acostumbraron gracias a las actividades de sus novios, esposos y parejas las lleva a continuar con la actividad ilegal.

Esto lleva a que sus hijos y otros familiares se involucren en la mayoría de los casos. Así, logran rodearse de un grupo de confianza que les permita reforzar su dominio.

Los expertos piden prestar atención al fenómeno, que podría desencadenar una mayor violencia en el país.