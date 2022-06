Tyler Perry, actor y productor amigo de Will Smith y Chris Rock, estuvo presente la noche de los Oscar y fue testigo de la bofetada del actor a Rock. Ahora, según Variety, se ha pronunciado durante una conversación con Gayle King en el Festival de Cine de Tribeca. Perry, afirmó que fue “muy difícil” ser amigo de los dos. Lo primero que hizo, según contó él mismo, fue acercarse a Rock para saber cómo se encontraba.

“Quería asegurarme de que estaba bien. Ser amigo de los dos ha sido muy difícil”. Acto seguido y tras unos breves instantes con el cómico, Perry contó que buscó a Smith para calmarle (no consolarle), como bien aclaró. “Fue muy doloroso para todos, para Chris, quien se comportó como un campeón por la manera en que lo manejó la situación. Pero quiero que entendáis que también fue extremadamente doloroso para Will. No es excusa. Se equivocó completamente. Pero algo lo provocó, esto está tan fuera de todo lo que él es”, afirmó.

Además, Perry contó que cuando se acercaron a Smith “él estaba devastado”. “Le estaba mierando a los ojos y pensaba ‘¿Qué estás haciendo? Esta es tu gran noche’. Llegar hasta este momento, ganar un Oscar, uno de los momentos culminantes de su carrera, el cual deseaba desesperadamente, y que suceda algo así…”,se lamentó.

El propio Tyler, dijo que Will Smith actualmente está “reflexionando” acerca de lo que ocurrió y por qué reaccionó de esa manera. También, apuntó que podría tratarse de algún “trauma infantil”. Según Variety, Perry citó un pasaje de las memorias de Smith “Will”, en el que el actor describía una época en la que era un niño de 8 años incapaz de proteger a su madre. “Conozco ese sentimiento de ser un hombre y pensar en el niño pequeño. Si ese trauma no se trata de inmediato a medida que creces, aparecerá en el momento más inapropiado y horrible”, afirmó.

Will Smith vuelve a Hollywood

Will Smith ha vivido una etapa de ostracismo tras su sonada bofetada a Chris Rock durante los Oscar. El actor, se fue de meditación a la India y fue despedido de varios proyectos. No obstante, ahora prepara su regreso a Hollywood. Smith protagonizará la secuela de la película “Soy Leyenda”.De acuerdo a una fuente cercana de la producción de Warner Brothers “el concepto aún debe de ser firmado por Warner Brothers, pero no ha subido indicios de que Will esté fuera del proyecto. Obviamente, él es el productor de la película y su productora está a cargo mientras continúa el desarrollo. Will está en terapia y se está tomando un tiempo lejos del centro de atención”.