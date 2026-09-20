Revelan qué dijo tico detenido por el ICE horas antes de morir

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Josúe Marchena, tico de 36 años, murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (ICE), en un centro de detención de Luisiana.

Padecía diabetes y según sus familiares su estado de salud de habría agravado en días recientes.

Declaraciones de su primo

Según Bryan Marchena, las autoridades no le habrían dado a tiempo los medicamentos que el tico necesitaba.

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Centros de detención por los que pasó el tico

Marchena pasó por cuatro centros de detención en cuatro estados diferentes. Primero estuvo en Michigan, donde, según su familia, recibía atención adecuada. Después fue trasladado a Detroit, California y finalmente a Luisiana. Fue en este último centro donde murió, en una celda que otros detenidos conocían como El Hueco.

“Tuvo un paro cardíaco, ya que horas antes de que a él le sucediera eso, él estuvo hablando con ellas y les externaba que tenía mucho dolor en el pecho, entonces, creemos que fue eso, sin embargo estamos esperando una respuesta oficial de qué fue lo que pasó con su muerte”, explicó su primo.

El ICE tampoco aceptó que Marchena regresara voluntariamente a Costa Rica. En su lugar, tuvo que esperar todo el proceso formal de deportación. La familia asegura que tenía previsto regresar al país en 2 semanas.

Ahora sus familiares buscan recaudar dinero para repatriar el cuerpo a Costa Rica.

¿Quién era Josúe Marchena?

Marchena era guanacasteco, vivía en Matina antes de la pandemia y se fue a Estados Unidos hace 5 años. Era padre de una niña de 13, su familia asegura que buscaba regularizar su estatus migratorio, ya tenía permiso de trabajo, seguro y licencia de conducir.

Su caso recuerda al de Randall Gamboa, de Pérez Zeledón, quien regresó a Costa Rica en estado vegetativo tras permanecer bajo custodia del ICE durante varios meses. Murió en octubre del 2025 por problemas de salud.