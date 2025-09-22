Una mujer identificada como B., de 48 años y residente en Suiza, asegura ser hija del vocalista de Queen, Freddie Mercury. La historia salió a la luz en la biografía Affectueusement, Freddie de Lesley-Ann Jones y en declaraciones publicadas por Paris Match.

Según B., nació en 1977 fruto de una relación extramatrimonial del cantante con una mujer francesa. Afirma que Mercury la reconoció en privado, compartió tiempo con ella y le dejó acceso a sus diarios personales antes de morir.

La versión genera polémica: la biógrafa asegura haber visto cartas y documentos, pero Mary Austin, pareja cercana de Mercury, dijo desconocer la existencia de esta hija.

B. explicó que decidió hablar tras la película Bohemian Rhapsody y la reciente subasta de objetos del artista, pues considera que se está ofreciendo una imagen incompleta de su padre.

Hasta ahora no existen pruebas legales que confirmen su relato.