Revelan plan para secuestrar a Kylian Mbappé

Una nueva noticia surgió sobre Kylian Mbappé y esta vez no tiene mucho que ver con fútbol, como de costumbre.

El delantero francés apareció entre los posibles objetivos de una organización criminal que aparentemente planeó secuestrarlo.

¿De qué se trató?

La información fue revelada este miércoles por el diario francés Le Parisien, que señaló que los investigadores encontraron información sobre 26 posibles víctimas en teléfonos incautados a un joven de 18 años.

Al sospechoso lo procesaron el pasado 21 de agosto en Nanterre por un delito de robo en banda organizada y permanece en prisión preventiva bajo régimen de aislamiento.

Según la investigación, el joven continuaba dando instrucciones a sus cómplices desde prisión. Entre la información encontrada en sus dispositivos había direcciones de futbolistas, cantantes, empresarios y otras personas consideradas de alto poder adquisitivo.

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El supuesto plan contemplaba atacarlo y secuestrarlo cuando estuviera en París.

¿Cómo descubrieron el supuesto plan?

La investigación comenzó a partir de varios hechos delictivos ocurridos entre abril y agosto de este año.

Uno de los casos involucró a un relojero de Neuilly-sur-Seine. En abril, tres hombres que se hicieron pasar por repartidores intentaron ingresar a su vivienda, pero la víctima sospechó de la situación y alertó a las autoridades.

Posteriormente, en mayo, dos hombres armados asaltaron su negocio y robaron 11 relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros. Las huellas encontradas en una caja utilizada durante el primer intento ayudaron a los investigadores a identificar a los sospechosos.

A partir de esas investigaciones, las autoridades llegaron hasta Clément L., quien ya estaba detenido por otros delitos.

El joven niega haber sido el responsable de ordenar todas las acciones y sostiene que su papel era el de intermediario. La investigación continúa para determinar el verdadero alcance de su participación y el de los demás involucrados.