Revelan plan para matar a Lionel Messi

Además de la muerte de su padre, Jorge Messi, el astro argentino vuelve a acapar los medios internacionales luego de que saliera a la luz un plan para su asesinato en medio de la celebración de Norteamérica 2026.

Según el medio Daily Star, una serie de informes policiales detallaj una serie de amenazas dirigidas a estrellas y directivos del fútbol.

¿Cuáles fueron esas amenazas contra Lionel Messi?

Antes del partido entre Argentina y Jordania, de la fase de grupos, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y amenazó con irrumpir en el estadio junto a otras dos personas portando bombas caseras y un rifle AR-15, mencionando específicamente a Messi para matarlo.

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También, un fanático supuestamente juró hacer explotar a Lionel Messi con un chaleco explosivo durante el partido entre Argentina y Egipto.

“Voy a entrar al estadio de Atlanta y hacer explotar a Messi con cuatro bombas clavadas en mi cuerpo”, dijo al parecer el aficionado. En ese mismo partido, la policía recibió otra llamada que aseguraba de la existencia de tres bombas dentro de varias papeleras en las gradas, que al final resultó ser falso, tras una exhaustiva revisión.

Cristiano Ronaldo también se vio afectado

Cristiano Ronaldo también se vio afectado por un problema de seguridad en el hotel de concentración de Portugal. El informe policial detalla que FIFA denunció al FBI la presencia de “un hombre sospechoso” que solicitaba “detalles” sobre el alojamiento del portugués.

Dos días después, la policía de Houston localizó y detuvo a este hombre dentro del hotel donde se alojaba la selección portuguesa.

En Toronto se presentó un incidente similar. Un sujeto fue detenido por colarse en el al intentar colarse en el ascensor junto a Cristiano Ronaldo, con la justificación de que solo quería un selfie con el jugador.

Con información de: Marca y Daily Star.