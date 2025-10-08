Por medio de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) dio detalles sobre un guardaparques que cayó a un precipicio de 30 metros en una zona de difícil acceso en la Isla del Coco.

¿Qué pasó?

“En horas de la mañana del martes, se recibió una alerta en la Estación de Bahía Wafer sobre la caída de un funcionario en un precipicio de aproximadamente 40 metros, en las cercanías del Cerro Yglesias”, indicó el MINAE.

¿Iba acompañado?

Sí, al momento en que se presentó el accidente iba con otro guardaparques, quien debió caminar cerca de dos horas hasta un punto con cobertura radiofónica para notificar la emergencia.

Tras lograrse la comunicación, se desplazó de inmediato hacia la zona un equipo de respuesta. Debido a las condiciones del terreno y la falta de luz, la extracción del funcionario se pospuso hasta tener mejores condiciones para el personal involucrado en el rescate.

¿Y este miércoles?

La mañana de este miércoles se restableció la comunicación con el equipo en el sitio y se reporta que la víctima presenta golpes significativos y dolor generalizado. Con respecto a la extracción, los trabajos se restablecieron.

Se espera que en las próximas horas llegue personal de refuerzo para la atención del paciente.

“Una vez que el funcionario logre ser trasladado hasta la Estación de Bahía Wafer, se procederá con su evacuación hacia un puerto nacional en el continente, para su referencia a un centro hospitalario”, agrega el MINAE.

Se estima que el traslado hasta el sector de Cerro Yglesias pueda completarse durante el día y que el traslado hacia Bahía Wafer tomará horas adicionales.