La comunidad de Tacacorí de Alajuela está de luto debido a la muerte de dos hermanos de 10 y 12 años tras ahogarse en una piscina.

¿Cómo se dio la muerte de esta pareja?

Al parecer, los niños estaban jugando muy cerca de una piscina en una finca, cuando uno de ellos cae y el otro intenta ayudarlo. Minutos después, a ambos los encontraron en estado inconsciente.

¿Qué hacían en el lugar?

Los niños habrían sido invitados a una fiesta para comer. Solo iban a estar en lugar durante unos minutos.

Uno de los integrantes de la comparsa contratada para la actividad sería quien dio aviso de los menores en la piscina.

“En el lugar se confirma la información, se abordan dos menores, uno de 10 y 12 años, ambos en parada cardiorrespiratoria. Durante 40 minutos, pese a los esfuerzos de reanimación, con medidas de soporte cardiaco avanzado, no se obtienen resultados positivos, quedando ambos menores fallecidos en el lugar”, dijo Ariel Cubillo, de la Cruz Roja.

¿Cuál es el sentir de la comunidad?

Se siente consternada por la pérdida.