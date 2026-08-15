Revelan nuevo mensaje contra el Ministro de Justicia con amenaza de muerte

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una serie de amenazas de muerte que recibió durante la madrugada de este viernes.

Según la información presentada ante las autoridades, los mensajes llegaron a sus redes sociales y también mencionaron directamente a integrantes de su familia.

Una primera amenaza llegó durante la madrugada

El mensaje ingresó alrededor de la 1:00 a. m. y contenía amenazas contra el ministro, sus hermanos y otros familiares.

Noticias Repretel ya realizó una información al respecto, que puede leer en el siguiente enlace:

El aterrador mensaje que recibió el Ministro de Justicia con amenaza de muerte

Una segunda amenaza llegó horas después

La situación escaló durante la tarde, cuando se reportó una nueva amenaza de muerte desde otro perfil en redes sociales.

El usuario identificado como “Dariel Madrigal” publicó un mensaje con amenazas directas contra Aguilar y su familia.

El ministro también puso este segundo mensaje en conocimiento del OIJ.

De esta manera, en cuestión de horas se registraron dos episodios de amenazas contra el jerarca de Justicia.

¿Por qué surgen las amenazas?

La investigación también analiza una posible relación entre las amenazas y una decisión relacionada con un privado de libertad identificado como Luis Alberto Lara Villanueva.

Según la información expuesta, el hombre tenía inicialmente prevista su salida mediante un beneficio carcelario para el 17 de agosto.

Sin embargo, a solicitud del ministro, el cálculo fue revisado por el Instituto Nacional de Criminología y posteriormente remitido nuevamente a un juzgado.

La fecha de salida fue modificada y ahora quedó establecida para el 26 de marzo de 2027.