Revelan nombre de banda que busca apoderarse de territorios dominados por alias “Diablo”

Investigaciones judiciales apuntarían a una migración de bandas y sicarios desde San José hasta el Caribe luego de la detención de alias “Diablo”.

Autoridades identifican el fenómeno, que involucra las migraciones para tomar las plazas de venta de droga en sectores como Siquirres. Miembros de grupos criminales de zonas como León XIII y también los barrios del sur, dirigidos por “Los Lara” se desplazan hasta esta zona tras la captura de alias “Diablo”.

¿Qué provoca este tipo de situaciones?

Esto lleva a acciones violentas como las que se dieron este 6 de agosto en Siquirres. El propietario de una barbería fue asesinado a balazos tras una persecusión que terminó en las afueras de un local.

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Las imágenes muestran cómo la víctima corre desesperadamente debido a la persecusión de dos sicarios. En un momento lo alcanzan, el hombre trata de cubrirse, lo atacan a balazos y los sujetos consiguen quitarle la vida.

La víctima fue identificada como Gerald Román.

Punto de vista de experta

“Creemos que solo son otras bandas que quieren tomar ese lugar. Pasa también que dentro de la misma organización, hay personas que tal vez, por haber caído el cabecilla, ya quieren tomar ese puesto o tal vez un puesto bastante alto. Entonces tenemos que tener claro la parte de que, gente de la misma organización, así como gente de otras organizaciones, quieran ahora venir y tomar estas plazas”, dijo Eyling Jaen, criminóloga.

La policía espera una serie de enfrentamientos en la zona por territorios.