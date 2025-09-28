Un biólogo de nacionalidad mexicana sufrió la mordedura de un tiburón en el Parque Nacional Isla del Coco.

Ataque

El ataque se habría dado mientras esta persona realizaba buceo.

Daños

Según se informó, esta personas sufrió lesiones a nivel de cabeza y rostro.

Declaraciones de Bomberos

“Coordinamos con guardaparques para traerlo del área marítima hasta la estación, durante una hora, hora y media, en coordinación con nuestro director médico, logramos hacer control efectivo de los sangrados, estabilizar el paciente y trasladarlo en barco hacia Puntarenas”, comentó Josué Sandoval, paramédico de la Estación de Bomberos Isla del Coco.

Se espera que la víctima llegue a tierra firme este lunes en horas de la madrugada.