El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones aplicadas a clubes, jugadores y dirigentes luego de la jornada 9 del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.

Puntarenas FC

Esteban Cruz: 6 partidos de suspensión y multa de ₡500,000 por escupir a un adversario.

AD San Carlos

Multa de ₡150,000 por atraso en el inicio del partido.

Keiner Córdoba: 2 partidos de suspensión y multa de ₡250,000 por juego brusco grave.

Municipal Liberia

Erick Sánchez : 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por lenguaje ofensivo contra el árbitro.

Guadalupe FC

Roberth Garbanzo (gerente deportivo) : 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por lenguaje ofensivo contra el árbitro.

Multa de ₡375,000 por acumular, por segunda ocasión en la temporada, sanciones disciplinarias contra cinco o más jugadores en un mismo partido.

Municipal Pérez Zeledón