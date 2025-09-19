El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones aplicadas a clubes, jugadores y dirigentes luego de la jornada 9 del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.
Puntarenas FC
- Esteban Cruz: 6 partidos de suspensión y multa de ₡500,000 por escupir a un adversario.
AD San Carlos
- Multa de ₡150,000 por atraso en el inicio del partido.
- Keiner Córdoba: 2 partidos de suspensión y multa de ₡250,000 por juego brusco grave.
Municipal Liberia
- Erick Sánchez : 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por lenguaje ofensivo contra el árbitro.
Guadalupe FC
- Roberth Garbanzo (gerente deportivo): 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por lenguaje ofensivo contra el árbitro.
- Multa de ₡375,000 por acumular, por segunda ocasión en la temporada, sanciones disciplinarias contra cinco o más jugadores en un mismo partido.
Municipal Pérez Zeledón
- Multa de ₡150,000 por presentar tarde las listas de jugadores.