Después de que René Pérez, conocido como Residente, lanzase una “tiradera” contra J Balvin, su nombre ha estado en la boca de todos. Una de las cosas que le achacaba el cantante al colombiano era su vida lujosa. Ahora, han salido a la luz las exigencias que habría hecho el cantante cuando estuvo hace años en Perú.

El creador de contenido Carlos Orozco estuvo en su canal de YouTube acompañado de César Ramos, dueño de la productora Masterlive. Este habló sobre diferentes temas y en medio de ellos aprovechó para contar anécdotas de cuando Residente visitó el país sudamericano.

Ramos, contó que para el evento Vivo por el Rock, en el año 2010, invitaron a Residente. En su estadía en la nación este solicitó la “mejor suite presidencial del país” y autos blindados. En medio de la entrevista, el productor mencionó que se cumplieron todas las exigencias del artista, ya que el cantante puertorriqueño se encontraba allí y se había confirmado su participación en dicho evento.

Ramos aprovechó el espacio para mencionar que le sorprendieron las exigencias de Residente.

“Me acuerdo de que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir”,enfatizó Ramos.

Ataque a Balvin

“Esto lo hago pa’ divertirme”, cantaba Residente en la famosa tiradera contra J Balvin, junto a Bizarrap.

Residente lanzó una canción donde atacaba a J Balvin. (Foto: AFP: EthanMiller/ Michaelloccisano).. (Foto: AFP: EthanMiller/ Michaelloccisano).

“Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino”. Esto era parte del ataque.