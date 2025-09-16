El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas a varios clubes de la Primera División luego de disputarse la jornada 8 del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.

El Deportivo Saprissa fue uno de los equipos más castigados económicamente, con una multa que asciende a ₡1,650,000 por distintos incumplimientos.

Según el reporte oficial, la sanción se desglosa de la siguiente manera:

₡750,000 por no destacar las zonas amarillas, siendo esta la segunda vez que el club incurre en la falta.

₡500,000 por incumplir con la Zona Mixta en tiempo y forma, según el Reglamento de Comunicación y Prensa.

₡400,000 por no cumplir con lo establecido en la conferencia de prensa posterior al partido.

Con estas sanciones, el cuadro morado suma otro golpe en medio de un torneo donde ya enfrenta críticas por su rendimiento en cancha.

Otras sanciones de la jornada 8

Puntarenas FC : multa de ₡250,000 por acumulación de sanciones disciplinarias a cinco o más jugadores en un partido. Además, el futbolista José Eduardo Leiva recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 por doble amarilla.

: multa de por acumulación de sanciones disciplinarias a cinco o más jugadores en un partido. Además, el futbolista José Eduardo Leiva recibió un partido de suspensión y una multa de por doble amarilla. Club Sport Herediano : multa de ₡500,000 por incumplimiento en la Zona Mixta.

: multa de por incumplimiento en la Zona Mixta. Club Sport Cartaginés: el asistente técnico Carlos Alberto Díaz fue sancionado con un partido de suspensión y una multa de ₡150,000 por irrespetar decisiones arbitrales.

El Tribunal Disciplinario recordó que estas medidas se aplican con base en el Reglamento Disciplinario de la Primera División y buscan reforzar el cumplimiento de normas deportivas, arbitrales y de comunicación.