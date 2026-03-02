Revelan las sanciones de Fernán Faerrón y Alexis Gamboa tras la fecha 9

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó las sanciones correspondientes a la jornada 9 del Torneo de Clausura 2026. Las resoluciones incluyen castigos para figuras de clubes protagonistas del campeonato.

Faerrón y Gamboa reciben un partido

El Tribunal sancionó a Fernán Faerrón, del Club Sport Cartaginés, con un partido de suspensión y multa de ₡100.000 por acumular dos tarjetas amarillas en el mismo encuentro.

La misma sanción recibió Alexis Gamboa, de Liga Deportiva Alajuelense, tras sumar dos amonestaciones en un partido. El club rojinegro además recibió dos multas: ₡525.000 por daños a instalaciones rivales y ₡375.000 por sanciones disciplinarias a cinco o más jugadores.

Más castigos tras la jornada

El jugador Yoserth Hernández, de Municipal Liberia, cumplirá dos partidos de suspensión y pagará ₡250.000 por juego brusco grave. Su compañero Shawn Johnson recibió un partido por acumulación de amarillas.

El Tribunal multó a Sporting FC con ₡562.500 por reiteración de sanciones disciplinarias colectivas.

Finalmente, San Carlos deberá pagar ₡1.000.000 por conducta conflictiva de su afición.

Impacto directo en la competencia

Las sanciones afectan la disponibilidad de jugadores clave para la próxima fecha del Clausura 2026, en una etapa decisiva para los clubes que buscan asegurar su posición en la tabla.