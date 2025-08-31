Escrito por: Eduardo Troconis

Las obras viales en la popular zona de La California avanzan a paso firme y ya entraron en su fase final. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el proyecto alcanza un 63% de avance y estaría listo para entrar en servicio el próximo mes de noviembre.

Los trabajos contemplan la sustitución completa de los sistemas de aguas (pluvial, sanitaria y potable), además del mejoramiento del pavimento y obras complementarias de electrificación subterránea. A esto se suma la ampliación de aceras, la construcción de bahías para carga y descarga, y una renovación de la arborización y el paisaje urbano de esta reconocida zona de bares y restaurantes.

Actualmente, el tránsito vehicular en los cruces de Calle 21 se mantiene cerrado, mientras que el paso peatonal sigue habilitado con la debida señalización.

El MOPT trabaja contrarreloj para evitar más retrasos ocasionados por las lluvias de septiembre y octubre, que han complicado las excavaciones profundas realizadas en el tramo intervenido.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar previsiones y utilizar rutas alternas, mientras concluyen las obras que transformarán a La California en un punto de encuentro más moderno, accesible y vibrante.