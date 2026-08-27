Revelan la fecha en la que estará lista la nueva cárcel CACCO

El Ministerio de Justicia y Paz anunció la fecha prevista para finalizar la construcción del Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO).

El ministro, Gabriel Aguilar, informó que la nueva cárcel estaría terminada durante los últimos días de setiembre de 2026.

El proyecto tendrá capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad con los perfiles considerados de mayor peligrosidad.

Ya hay dos módulos construidos

De acuerdo con el jerarca, actualmente están listos dos de los cinco módulos que tendrá el nuevo centro penitenciario.

La construcción del CACCO representa una inversión de aproximadamente $33 millones.

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El centro forma parte de las acciones del Gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y concentrar en un espacio de alta contención a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de crimen organizado.