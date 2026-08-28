Revelan impresionantes imágenes de la última erupción del volcán Poas

El volcán Poás registró una nueva erupción, cuyas imágenes fueron captadas por las cámaras de la Red Sismológica Nacional y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

La erupción generó una columna de material que alcanzó los 600 metros sobre el cráter principal, y en las grabaciones se aprecia la incandescencia propia de la explosión.

Ante el incremento de la actividad en las últimas semanas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación restringió el acceso al parque, reduciendo los grupos de visitantes a 56 personas cada 20 minutos y obligando al uso de cascos de seguridad.