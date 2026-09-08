Revelan impresionante persecución policial en San José

La Policía Municipal de Escazú reveló imágenes de una persecución que terminó con cuatro detenidos, luego del asalto a una pareja en uno de los miradores del cantón.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según las autoridades, al menos siete motociclistas interceptaron a la pareja cuando disfrutaba de la vista. Los sujetos los golpearon y les robaron una motocicleta y un bolso.

Tras recibir la alerta, los oficiales activaron el seguimiento mediante el sistema de monitoreo y los recursos móviles.

La persecución permitió detener a cuatro sospechosos y recuperar la motocicleta y las pertenencias de las víctimas.

Se hicieron pasar por otras personas

Dos de los involucrados incluso intentaron confundir a los oficiales al presentarse como personas que supuestamente iban a reportar el asalto. Sin embargo, la Policía detectó su comportamiento sospechoso y también los detuvo.

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Los cuatro sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía, ya que las autoridades los detuvieron en flagrancia.

La Policía Municipal pidió a quienes visitan los miradores, especialmente durante la noche, mantenerse atentos, debido a que estos sitios solitarios también son aprovechados para cometer delitos.

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