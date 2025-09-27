Las autoridades judiciales confirmaron la identidad del hombre que falleció la tarde de este viernes 26 de setiembre en un trágico incidente ocurrido en el cantón de Escazú, San José.

Se trata de un hombre identificado con el apellido Montero, de 32 años de edad, quien habría sido asesinado mientras conducía un vehículo por la zona de San Rafael de Escazú.

Lo interceptaron en plena vía y terminó chocando contra un árbol

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Montero se desplazaba en automóvil cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta. La situación habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un árbol, falleciendo en el lugar de forma inmediata.

Testigos relataron que escucharon un fuerte impacto y al salir a la vía encontraron el carro colisionado y al hombre sin signos vitales.

Sospechan que fue un ataque directo

Aunque las autoridades aún no confirman el móvil del hecho, no se descarta que se trate de un ataque dirigido o ajuste de cuentas, dada la forma en que ocurrió el incidente.

“Supuestamente fue interceptado por dos sujetos en moto. Esta situación habría provocado que perdiera el control del vehículo y colisionara contra un árbol”, detallaron en el OIJ.

Cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial

En el sitio se realizó el levantamiento del cuerpo y fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El OIJ continúa la investigación para dar con los responsables y esclarecer los motivos detrás del crimen.