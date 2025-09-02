El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a una de las víctimas del doble homicidio ocurrido la noche de este lunes frente a un local comercial en Playón Sur de Parrita, Puntarenas.

Se trata de un hombre de apellido Masis, de 72 años, quien recibió varios disparos en el abdomen. La segunda víctima, de entre 60 y 65 años, aún no ha sido identificada por las autoridades.

De acuerdo con la investigación preliminar, el móvil del crimen sería un asalto, ya que a ambos les habrían robado sus celulares. Trascendió que los hombres habrían puesto resistencia, lo que provocó que los sospechosos les dispararan en varias ocasiones.

Los atacantes se trasladaban en motocicleta y actualmente son buscados por las autoridades judiciales y policiales de la zona.

Violencia en aumento en el Pacífico Central

Este hecho se suma a una ola de violencia que preocupa a las comunidades del Pacífico Central. Solo en las últimas dos semanas, se han registrado al menos ocho homicidios en los cantones de Parrita y Quepos, según datos de la Cruz Roja y el OIJ.

Vecinos de la zona expresaron su temor ante la creciente inseguridad y pidieron a las autoridades mayor presencia policial para frenar los enfrentamientos y asaltos.

El OIJ mantiene la investigación abierta para determinar las identidades de los responsables y esclarecer lo ocurrido en este nuevo hecho de sangre.