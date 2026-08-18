Revelan identidad de las dos personas asesinadas dentro de un carro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló este martes la identidad de los dos hombres asesinados durante la noche del lunes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Las víctimas son un hombre de apellido Gómez, de 33 años, y otro de apellido Cerdas, de 20 años.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, ambos viajaban en un automóvil junto con un tercer hombre, de apellido Ramírez y de 22 años, cuando aparentemente fueron interceptados por sujetos que viajaban en una motocicleta.

Balacera dejó dos personas fallecidas

Los agentes judiciales indicaron que el ataque ocurrió pasada las 8:30 p. m. del lunes.

Los sospechosos habrían disparado en múltiples ocasiones contra el vehículo. Gómez y Cerdas recibieron varias heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y fallecieron en el sitio.

Ramírez también resultó herido durante el ataque y los cuerpos de emergencia lo trasladaron al Hospital Max Peralta, en Cartago.

Dos personas resultaron heridas de forma colateral

La balacera también dejó dos personas heridas que, en apariencia, no viajaban en el vehículo de las víctimas.

Se trata de una mujer de apellido Hernández, de 48 años, quien recibió un impacto de bala en una pierna, y un hombre de apellido Valverde, quien sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen.

Ambos llegaron al Hospital Max Peralta para recibir atención médica.

OIJ recolectó cerca de 92 indicios balísticos

Los agentes del OIJ de Cartago realizaron la inspección ocular en la escena y recolectaron cerca de 92 indicios balísticos.

Según la información preliminar, los casquillos serían de un arma de fuego tipo AR-15.

Los cuerpos de Gómez y Cerdas fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizar las respectivas autopsias.