Impactante reacción: esto le ocurrió a hombre que encontró el cuerpo de Nadia Peraza

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La muerte de Nadia Peraza sigue generando conmoción en el país. Durante la audiencia reciente de este jueves, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) describieron con crudeza cómo encontraron partes del cuerpo de la mujer dentro de una vivienda, así como la reacción de una de las personas que participó en el hallazgo.

Según relataron los agentes, el olor en el lugar era prácticamente insoportable. La escena resultó tan impactante que un hombre se desmayó cuando comenzaron a abrir los frascos y la refrigeradora donde permanecían los restos.

Hallaron huesos envueltos en ropa dentro del congelador

Los investigadores confirmaron que encontraron huesos de Nadia Peraza envueltos en prendas de vestir dentro del congelador. De acuerdo con el testimonio de la oficial de apellido Campos, en el interior había pantalones y otras piezas de ropa que contenían restos óseos, sin tejido blando.

Los agentes describieron cortes “perfectos” en algunos huesos, lo que levantó sospechas sobre la forma en que el responsable manipuló el cuerpo. Además, indicaron que colocaron algunos restos uno sobre otro dentro de recipientes cerrados.

La refrigeradora, de color blanco, ya presentaba manchas oscuras, presencia de moscas y larvas, así como un fuerte olor a descomposición.

Restos también aparecieron en frascos y recipientes

Durante el levantamiento de la escena, los oficiales encontraron piel en frascos y más restos envueltos en una cobija. También señalaron que aún faltan partes del cuerpo por ubicar, principalmente algunos huesos que no han sido hallados.

Los agentes sostienen que el sospechoso habría tenido tiempo para deshacerse del cuerpo de forma paulatina.

Sospechoso llegó con pertenencias de la víctima

Las autoridades citaron como principal sospechoso a Jeremy Buzano Paisano. Cuando el hombre llegó al edificio judicial, los oficiales revisaron sus pertenencias y encontraron el teléfono celular de Nadia Peraza, así como tarjetas bancarias a nombre de la víctima.

Ese hallazgo encendió las alertas y fortaleció las sospechas en su contra, según expusieron los investigadores durante la audiencia.

Un testigo reveló movimiento inusual en la madrugada

Un testigo aseguró que Jeremy se levantó a las 2:00 a. m. para limpiar la refrigeradora, luego de que alguien le comentó que despedía un mal olor. Para los agentes, este comportamiento resultó inusual y lo consideraron relevante dentro de la investigación.

El proceso judicial continúa y se espera que más testigos declaren en los próximos días, mientras las autoridades avanzan con la recolección de pruebas.