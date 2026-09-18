Revelan foto de Julián Valverde detenido en Estados Unidos

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El medio local Florida Noticias 24/7 publicó una fotografía de José Julián Valverde Meneses, de 26 años, tras su arresto en Florida, Estados Unidos.

Según informó ese medio, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk detuvieron a Valverde el jueves 17 de septiembre de 2026.

Foto de Julián Valverde tras su arresto

La imagen difundida por Florida Noticias 24/7 sería la primera fotografía de Valverde que trasciende públicamente desde que se conoció su detención.

El medio indicó que el costarricense permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Además, el registro de arresto señala que Valverde enfrenta un cargo por conducir con una licencia vencida por más de seis meses.

Foto tomada de Florida Noticias 24/7

¿Por qué fue detenido Julián Valverde?

De acuerdo con la información divulgada por el medio local, las autoridades registraron también una retención solicitada por ICE para otra agencia.

¿Qué es el ICE?

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de aplicar las leyes de inmigración y de seguridad fronteriza en el interior del país.

A diferencia de la Patrulla Fronteriza (CBP), que vigila las líneas fronterizas y puertos de entrada, el ICE opera principalmente dentro del territorio y las ciudades estadounidenses.

Depende directamente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El reporte señala que Valverde continúa bajo custodia y figura como no elegible para fianza.

Este martes 16 de septiembre, Valverde recibió la visita de su hermana, quien llevaba más de 5 años sin poder verla.

Esta información se encuentra en desarrollo.

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