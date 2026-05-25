Revelan fecha en la que se terminarán los trabajos de construcción en Taras-La Lima

Tras años de construcción y múltiples atrasos, los trabajos del proyecto vial Taras-La Lima en Cartago finalizarían a más tardar el 31 de agosto, según la fecha recientemente acordada entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la empresa constructora.

Actualmente, la rotonda ya está lista y los vehículos la están utilizando en cada una de sus salidas hacia San José, hacia La Lima y hacia el sector de Taras, aunque aún faltan por completar trabajos internos en la rotonda, así como puentes peatonales, aceras y bahías de autobús que forman parte del proyecto original.

El proyecto, que inició durante la administración del expresidente Carlos Alvarado (2018-2022) con diversas dificultades y sin una programación clara según criticaron vecinos y autoridades locales, incluye también el Puente San Nicolás y ha enfrentado atrasos por la relocalización de servicios públicos.

La municipalidad de Cartago ha insistido en que la obra debe estar lista con urgencia, mientras que los vecinos expresan su cansancio tras años de presas y peligros en la principal vía.

Si las condiciones climáticas lo permiten (pues ya entró con fuerza la estación lluviosa en Costa Rica), los trabajos podrían estar listos antes del 31 de agosto, aunque esa es la fecha límite establecida por el MOPT.