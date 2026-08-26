Expertos advierten sobre factores que hacen un sismo más destructivo

Los sismos y terremotos no son provocados por el cambio climático, pero las acciones humanas sobre el ambiente sí pueden aumentar los daños y peligros asociados a estos fenómenos.
Un estudio publicado en la revista científica Nature Reviews Air & Environment señala que la deforestación, el movimiento de sedimentos, el riego y el aumento del nivel del mar pueden alterar los sistemas naturales y amplificar riesgos como deslizamientos, tsunamis e inundaciones.
La eliminación de vegetación puede debilitar las laderas y aumentar la posibilidad de deslizamientos después de un terremoto.
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Este fenómeno se documentó en Haití e Indonesia, donde zonas deforestadas registraron más derrumbes tras movimientos sísmicos.
Otro de los factores señalados es el riego extensivo, que puede contribuir a la llamada licuefacción del suelo.
Tras el terremoto de Indonesia de 2018, se documentó un desplazamiento del terreno de más de 15 metros en algunas áreas irrigadas.
Los especialistas también advierten que el urbanismo no controlado y la modificación excesiva de los terrenos pueden alterar los equilibrios naturales y agravar las consecuencias de un terremoto.
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Por eso, además de conocer cómo actuar durante un sismo, los expertos destacan la importancia de proteger los ecosistemas, sembrar árboles, denunciar delitos ambientales y exigir un ambiente sano como parte de la prevención.
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