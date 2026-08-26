Expertos advierten sobre factores que hacen un sismo más destructivo

Los sismos y terremotos no son provocados por el cambio climático, pero las acciones humanas sobre el ambiente sí pueden aumentar los daños y peligros asociados a estos fenómenos.

Un estudio publicado en la revista científica Nature Reviews Air & Environment señala que la deforestación, el movimiento de sedimentos, el riego y el aumento del nivel del mar pueden alterar los sistemas naturales y amplificar riesgos como deslizamientos, tsunamis e inundaciones.

La deforestación aumenta el riesgo de derrumbes

La eliminación de vegetación puede debilitar las laderas y aumentar la posibilidad de deslizamientos después de un terremoto.

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Este fenómeno se documentó en Haití e Indonesia, donde zonas deforestadas registraron más derrumbes tras movimientos sísmicos.

El riego también puede alterar el terreno

Otro de los factores señalados es el riego extensivo, que puede contribuir a la llamada licuefacción del suelo.

Tras el terremoto de Indonesia de 2018, se documentó un desplazamiento del terreno de más de 15 metros en algunas áreas irrigadas.

Urbanismo y cambios en el ambiente agravan daños de un sismo

Los especialistas también advierten que el urbanismo no controlado y la modificación excesiva de los terrenos pueden alterar los equilibrios naturales y agravar las consecuencias de un terremoto.

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Por eso, además de conocer cómo actuar durante un sismo, los expertos destacan la importancia de proteger los ecosistemas, sembrar árboles, denunciar delitos ambientales y exigir un ambiente sano como parte de la prevención.

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