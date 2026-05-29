El 8.5% de la población costarricense fuma actualmente, según las estadísticas más recientes, aunque esta cifra ha bajado en los últimos años.

Las autoridades de salud alertan por el crecimiento del vapeo en adolescentes, pues 1 de cada 7 jóvenes utiliza estos dispositivos en el país.

La doctora Alejandra Cascante explicó que la Caja Costarricense del Seguro Social “dispone de más de 31 clínicas de cesación de tabaco”, donde las personas pueden solicitar una referencia para recibir ayuda independientemente de su lugar de residencia.