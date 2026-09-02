Revelan el papel que jugaba “Míster Músculo” en organización de alias “Diablo”

Randall Delgado Mora, conocido con el alias de “Mr. Músculo”, pasó de trabajar como investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a convertirse en una de las figuras señaladas como clave dentro de la organización criminal liderada por alias Diablo.

Delgado, de 34 años, murió este martes luego de un enfrentamiento con agentes judiciales en Guápiles, Limón, pero más allá de esos detalles, su vínculo con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” y “Pecho de Rata” es de las cosas que más llama la atención.

¿Qué tenía que ver uno con el otro?

El hombre trabajó durante varios años en las instalaciones del Poder Judicial en Guápiles y llegó a ocupar el cargo de investigador del OIJ.

Su trabajo le permitió conocer de cerca a personas vinculadas con estructuras criminales. Según la información expuesta por las autoridades, posteriormente estableció vínculos con la organización de alias Diablo.

¿Qué papel tenía dentro de la organización?

Con el paso del tiempo, Delgado adquirió mayor peso dentro de la estructura criminal hasta convertirse, según las autoridades, en mano derecha de alias Diablo.

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Su conocimiento sobre armas de fuego, adquirido durante sus años como investigador judicial, también se utilizó para entrenar y preparar a sicarios de la organización dedicados a cometer homicidios.

Según el denominado caso Riverside, además, Delgado funcionaba como enlace entre “Pecho de Rata“ y “Diablo”.

Tras la captura de Arias Monge, las autoridades manejaban la posibilidad de que Mr. Músculo asumiera un papel de liderazgo dentro de la estructura criminal en Pococí.

Objetivo de las autoridades

Delgado llegó a convertirse en uno de los principales objetivos de las autoridades. De hecho, su captura estaba contemplada dentro de una serie de allanamientos programados para este miércoles.

Sin embargo, el enfrentamiento ocurrido la noche del martes cambió esos planes.

Según la información, Mr. Músculo confundió a los agentes judiciales con personas que pretendían atacarlo.

Tras el intercambio de disparos, lo trasladaron primero al hospital de Guápiles y posteriormente al Calderón Guardia, donde murió.

Antecedentes de Mr. Músculo

El exinvestigador fue detenido en dos ocasiones durante agosto de 2019. En una de ellas habría protagonizado un enfrentamiento con agentes del OIJ y, en otra, fue detenido junto a una persona que figuraba entre las más buscadas por las autoridades.

Posteriormente, ya fuera del Poder Judicial, Delgado fue vinculado con el homicidio de Heiner Zamora, subdirector del OIJ en Pococí, ocurrido en enero de 2025.

Las autoridades lo señalaron como principal sospechoso de haber diseñado la estrategia y realizado labores de inteligencia relacionadas con ese crimen, debido a su supuesto conocimiento de los movimientos del funcionario.