Por medio de un video, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló datos sobre el allanamiento en vivienda ubicada en Hatillo, en relación con la muerte de Kevin Kirby.

¿Qué allanamiento?

El pasado viernes, el OIJ realizó un allanamiento en una vivienda que es de interés en el caso.

¿Qué encontraron los agentes?

“De acuerdo a las diligencias realizadas, se logró extraer evidencia importante que fue remitida al complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente, a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden en una medida a esta persona fallecida”, comentó Randall Zúñiga, director del OIJ.

También se logró determinar que en esta casa intentaron lijar paredes y limpiar parte de los apocentos, pero los agentes pudieron dar con los restos biológicos.

