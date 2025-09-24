Agentes judiciales todavía trabajan se encuentran trabajando en la escena donde encontraron dos cuerpos, en el sector de Finca Cerros, Quepos. Al parecer dos alemanes fueron asesinados. El móvil del crimen sería un asalto.

OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos (un masculino y una femenina) enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos , dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el día de ayer. El móvil sería el asalto. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 24, 2025

Declaraciones del OIJ

"De acuerdo a las informaciones que tenemos, el día lunes en horas de la noche se recibe información confidencial que indicaba que había un asalto en progreso en una casa de habitación de una pareja de alemanes residentes en Costa Rica, siendo que equipo del OIJ pues se trasladó hasta la zona, llegó a esta casa de habitación y determinó que estas dos personas no estaban en la casa", dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

Ese mismo día los agentes solo encontraron un montículo de tierra recién removida. El día siguiente, se hacen las coordinaciones con equipos especializados y en horas de la tarde se revisa toda la vivienda.

En el montículo, el can de restos humanos dio positivo.

¿Qué dijeron los vecinos?

Indican que el domingo anterior se les vio bajar a un río con sus perros. También afirmaron que el pasado lunes en horas de la tarde vieron ingresar a la propiedad una vagoneta y horas después salió. Se presume que en ese momento se presentó el ataque.

Forma en que fueron asesinados

Aparentemente hubo agresión contra esta pareja. Los cuerpos fueron estrangulados y atados de manos y pies.

El caso se mantiene en investigación.