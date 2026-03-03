Ya se hicieron públicos los audios y videos del VAR correspondientes a la fecha 9 del campeonato nacional, y los dos que llaman más la atención son del duelo entre Guadalupe y Saprissa.

Ninguna de las jugadas requirió el llamado del referí central, pero sí desataron comentarios diversos en redes sociales acerca de su desenlace.

El primero contra Guzmán

Un golpe en el rostro de David Guzmán requirió el análisis desde la sala, tras un uso deliberado del brazo por parte del defensor guadalupano.

El VAR decidió sancionar la falta fuera del área y amarilla, pues no considera que el futbolista lance el brazo hacia David.

Un posible penal

La segunda revisión fue un centro de Guadalupe, que terminó golpeando la mano de Pablo Arboine en el área del Saprissa.

La revisión indica que se trata de una jugada en la que la posición de la mano está en una condición habitual y natural tras el bote del balón.