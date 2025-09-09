El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha implementado la cédula digital, un documento con estándares internacionales de seguridad que ya ha sido solicitado por más de 5000 personas desde su lanzamiento este martes, lo que provocó el colapso temporal de la plataforma debido a la alta demanda.

La cédula digital mantiene la misma validez que la física y está disponible para menores de edad al costo de ₡2600, mientras que para los adultos mayores será gratuita, según lo establecido en la normativa.

Xenia Guerrero, directora de estrategia tecnológica del TSE, destacó que este sistema reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad gracias a sus avanzadas medidas de protección.