Reunión urgente este viernes para definir salida de Fernando Batista

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Habrá reunión entre los directivos de la Federación Costarricense de Fútbol tras la dolorosa derrota de la tricolor ante Curazao en el debut de la Liga de Naciones.

Deportes Repretel supo que el tema central será la valoración de una posible salida de Fernando el ‘Bocha’ Batista de su puesto como entrenador.

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Según la información que maneja Deportes Repretel, hay mayoría de miembros que sostiene la teoría de que no debe seguir Batista en el banquillo.

Por lo tanto, se conoce que también podría discutirse la llegada de otro cuerpo técnico, ya sea de manera interina para los duelos restantes de Liga de Naciones, o bien, una estructura definitiva.

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Costa Rica deberá enfrentar este próximo domingo a la recién mundialista selección de Haití, visitará a Nicaragua el jueves y cerrará en casa ante Haití el domingo 4 de octubre.