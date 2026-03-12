Reunión clave entre Unafut y Federación: vea de qué se trata

La Federación Costarricense de Fútbol sostuvo este miércoles una reunión clave con representantes de clubes de la Primera División de UNAFUT.

El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la FCRF, tenía como fin presentar la planificación de trabajo de las selecciones Sub-17, Sub-20 y Preolímpica durante lo que resta del 2026.

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La ponencia la lideró el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, quien resaltó la importancia del vínculo entre la Federación y los clubes.

“Los clubes son quienes amablemente nos facilitan a los jugadores y lo hacen pensando también en su crecimiento. Nos parecía importante retomar este acercamiento, mostrarles cómo estamos trabajando y enseñarles algunos de los procesos que los jugadores realizan aquí cuando están con nosotros”, explicó González.

A la reunión asistieron representantes de siete de los diez clubes de la Primera División. El representante de Puntarenas FC justificó su ausencia, mientras que Guadalupe FC y Liberia no participaron.

¿Qué retos enfrentan las selecciones juveniles este año?

Las selecciones menores de Costa Rica afrontan un calendario exigente durante el 2026.

La Selección Sub-17, dirigida por Randall Azofeifa, clasificó recientemente a la Copa Mundial Sub‑17 que se celebrará en Catar en octubre.

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La Selección Sub-20, dirigida por Randall Row, también aseguró su clasificación al Campeonato Sub-20 de Concacaf. Este torneo definirá los clasificados a la Copa Mundial en Azerbaiyán‑Uzbekistán 2027 y a los próximos Juegos Olímpicos.

La Selección Nacional Preolímpica también prepara su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizarán en República Dominicana.