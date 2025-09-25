El resveratrol, presente en uvas y vino tinto, protege las células cerebrales del estrés oxidativo y la inflamación, mecanismos asociados al envejecimiento cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

La doctora Yendry Pazos, lo relaciona con una mejor salud cerebral y sugiere consumirlo mediante fuentes naturales como moras y chocolate negro, donde la concentración es significativa especialmente en las pieles de las uvas.

Además, explica que una dosis adecuada diaria puede ayudar a reducir la inflamación y apoyar las conexiones neuronales, aunque siempre dentro de un estilo de vida equilibrado.