Restaurante ofrece terapia con insultos a sus clientes

Un peculiar restaurante ha decidido romper con los protocolos de atención al cliente al permitir que los comensales e incluso los empleados profieran insultos durante la experiencia gastronómica, una dinámica que los propietarios califican como una forma de “terapia” o “catarsis” para liberar tensiones cotidianas.

Los responsables del establecimiento aseguran que no existe restricción alguna y que todos, en algún momento del día, han sentido la necesidad de expresar ese tipo de lenguaje, incluso en televisión se han escapado esas palabras.

La propuesta, que podría resultar chocante para algunos, busca ofrecer un espacio donde las normas sociales de cortesía quedan temporalmente suspendidas para dar paso a la descarga emocional a través de la palabra.