Respiración ruidosa: conozca las causas y cuándo prestar atención

La respiración ruidosa que sale por la nariz o en la parte posterior de la garganta puede ser producto de una congestión nasal o de una obstrucción en la laringe, y distinguir entre un estridor o un ronquido es clave para el diagnóstico.

El Dr. Roy Acosta, otorrinolaringólogo, explica que el estridor es un sonido agudo que se escucha al respirar y puede indicar obstrucción de las vías respiratorias superiores, mientras que el ronquido es un sonido de tono bajo producido por la vibración de los tejidos blandos de la garganta.

El especialista detalla que el stertor es un ronquido de tono bajo asociado a obstrucción nasal o faríngea, y que las sibilancias son silbidos agudos indicativos de obstrucción en vías respiratorias inferiores, por lo que se requieren exámenes para identificar el origen del sonido.